Con solo 27 años, Yeni Llamocca siente que ha encontrado su ikigai: aquello que el mundo necesita, en lo que es buena y le apasiona. Actualmente, es una de las influencers más reconocidas de Cusco por sus videos entretenidos e informativos donde comparte la riqueza cultural de la ciudad imperial.

-¿Cómo te iniciaste en la creación de contenido?

Comencé hace 10 años, estaba en la universidad y en mis tardes libres trabajaba como administradora en una página de memes de Facebook. En esa época aún habían celulares de teclitas. Ese fue mi primer acercamiento a las redes sociales. Luego, en pandemia, creé mi propia página de Facebook “Saqra Warmicha” donde hacía resúmenes de los mensajes a la nación de Martín Vizcarra.

-¿Cómo diste el salto al contenido de viajes?

Yo sabía que tarde o temprano los resúmenes terminarían y empecé a buscar otras opciones. Investigando me di cuenta de que no habían cusqueños que compartan contenido en redes sobre el mismo Cusco. Habían viajeros que lo hacían, pero no alguien de la misma región. Sabía que al finalizar la pandemia la gente tendría ganas de viajar y empecé a darles información. Así encontré mi nicho.

-¿Y cómo fue tu tránsito entre trabajar y crear contenido?

Yo era feliz, trabajaba con universitarios y voluntariados. Dejé de trabajar porque hubo un recorte de personal y tuve que tomar la decisión entre buscar otro puesto laboral o incursionar como creadora de contenido. Aposté todo por lo segundo.

-¿Cuál fue la parte más dura de empezar?

Llegó un punto en el que tenía auspicios y tenía que empezar a generar dinero por mi contenido, pero no sabía cómo ni cuanto cobrar. Hasta que una vez llegaron las chicas de Misias Pero Viajeras y me ayudaron. Aprendí lo que es un media kit y también comencé a capacitarme.

-¿Ayudaste mucho a recuperar el turismo en Cusco?

Aunque no lo crean, recibía mucho hate por parte de las agencias de viaje en Cusco. Decían que les malograba el negocio y que por mi culpa tenían que bajar sus precios. Además, siempre me criticaban que yo no tenía una carrera de turismo.

-¿Eso te llevó a abrir tu agencia?

En realidad, muchos de mis seguidores me pedían que les recomendara agencias confiables para sus viajes. Entonces decidí abrir Cusco Turístico. Vamos a cumplir dos años y hemos tenido buena acogida.

-¿Qué le aconsejarías a quien quiere crear contenido?

Tienes que perder el roche y no pensar en el qué dirán. Siempre va a haber gente que hablará de ti para bien o para mal, elige algo que te guste mucho y atrévete a hacerlo. Estamos en un momento donde los usuarios quieren conectar con gente real.

FICHA TÉCNICA

Yeni Llamocca - Creadora de Contenido

Es economista de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, influencer de viajes y emprendedora de su propia agencia de turismo “Cusco Turístico”. Actualmente estudia para especializarse en Turismo Sostenible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Dolce Gelato: Ingeniero cumple sueño de vender helados artesanales

3 historias de mujeres que conquistan el rubro de “ellos”

Fertilidad: Cinco métodos para mantenerlo después de los 30 años

Conoce las 4 carreras técnicas “duras” con mayor demanda en este 2024