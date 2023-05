La cantante peruana Sofia LaSanta viene abriéndose un lugar en el firmamento musical con sus temas “Colorín Colorado”, “Anda llórale a tu mamá”, “Paracetamol” y “Diablo Disfrazao”, que se extraen de su primer álbum que contiene unos sonidos únicos, que lo hacen peculiar.

Este disco está bajo la producción del dominicano, Nikola Vasiljevic, Allan Leschhorn, ganador de múltiples Latin Grammy junto a Juan Luis Guerra, Eduardo Bergallo, leyenda del rock argentino y latinoamericano y Rodney Alejandro, compositor y productor que ha colaborado con artistas como Quincy Jones, Ray Charles, Sting, The Temptations, Destiny’s Child, Olga Tañón, Selena, Diana Ross, Whitney Houston, entre otros.

“Este álbum es un arte que desafía los estereotipos presentando una extensa paleta de colores en sus letras, introduciendo temas como la lujuria, el engaño, la ira, la sexualidad, la ilusión y el dolor. ‘Colorín Colorado’ no es solo la historia de un corazón roto, es un disco que nace de la transformación y cuenta una historia que te lleva del desamor y la oscuridad hacia la libertad, un renacer”, señaló la artista.

¿Quién es Sofia LaSanta?

Es una cantautora peruana graduada de Berklee College of Music, ex ganadora del reality infantil de Latina, “La Voz Kids”, quién ya en su mayoría de edad decide lanzar su primer álbum creando un nuevo escenario al fusionar ritmos alternativos como el R&B, pop, trap, tango, música tradicional peruana, etc.

Sofia LaSanta ya se encuentra trabajando en su segundo disco y al lanzamiento de sus siguientes sencillos junto a artistas grandes cuyos nombres guarda bajo siete llaves. Y es que esta bella joven no se detiene ante sus sueños y sigue trabajando arduamente para ser una artista completa y talento le sobra.

Su paso por “La Voz Kids”

Sofia Hernández empezó su carrera musical a los 12 años participando en el programa concurso “Perú Tiene Talento” de Latina Televisión. Se presentó cantando uno de los más grandes éxitos de la cantante Nina Simone, “Feeling good”.

A los 13 años ganó el programa concurso de Latina para los pequeños de la casa, “La Voz Kids Perú” siendo la concursante finalista del equipo del cantante mexicano Kalimba, ex integrante del grupo OV7