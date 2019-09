¿Cómo identificar si me han hecho brujería?

Si bien hay personas que creen firmemente que existe la magia, la buena y la mala, también hay quienes no creen en este tipo de cosas. Si eres de las que creen en su existencia, entérate cómo identificar si alguien te ha hecho magia negra. ¡Atención a estas señales!

Sentimientos negativos o tristeza.

Si todo en nuestra vida va relativamente bien o normal y nos asaltan constantemente sentimientos de tristeza, ahogo, pesadumbre o depresión y no encontramos la causa, quizás estemos ante magia negra. Si no hay nada que lo provoque, ¡mucho cuidado!

Solo fracasos.

Este es uno de los rasgos más característicos de un ataque de magia negra. La víctima fracasa en todos los caminos que emprende: proyectos, decisiones, planes, etc. No importa si la persona tiene una actitud positiva y cree firmemente en que todo saldrá bien, las cosas no funcionan.

Pérdidas de dinero.

Así como lo consigue, desaparece. Así que le es imposible ahorrar. Una salida constante e imparable de dinero hace que su economía se vea afectada de forma considerable. Incluso puede perder su trabajo o su fuente de ingresos.

Desazón constante.

La víctima siente inquietud todo el tiempo, una sensación en la boca del estómago de que algo malo va a suceder. Es más, pueden despertarse fobias que nunca antes había experimentado e incluso ataques de pánico.

Olores espantosos.

Comienza a oler a podrido en algunas partes de la casa, que tan pronto como aparecen, se van. Este es un síntoma inequívoco de magia negra.

Aparición de insectos.

Es frecuente que también aparezcan insectos en la casa, sobre todo cucarachas. De repente la casa se inunda de moscas, primero algunas y después muchísimas. Se trata de moscas grandes y negras difíciles de atrapar y que hacen mucho ruido.

Pesadillas.

Es muy frecuente que las personas que están siendo víctimas de un ataque de magia negra tengan pesadillas recurrentes. Incluso personas que suelen tenerlas, comienzan a tenerlas cada noche.

Relaciones sexuales insatisfactorias.

Muchas personas que están bajo la influencia de la magia negra suelen perder todo el apetito sexual, lo que suele desembocar en otros problemas más graves.

