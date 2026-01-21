Cuando un vehículo queda detenido bajo el sol, la temperatura interior puede subir muy rápido, haciendo que el conductor se fatigue y que el motor trabaje de más. Los siguientes trucos muestran cómo reducir el calor dentro del auto de manera efectiva, sin depender únicamente del aire acondicionado ni afectar el motor.

VENTILACIÓN CRUZADA INMEDIATA. Al abrir primero dos ventanas opuestas y abrir y cerrar una puerta varias veces, se expulsa el aire más caliente acumulado dentro del vehículo. Solo después se abren todas las ventanas para iniciar la marcha con una temperatura más soportable y sin forzar sistemas.

ARRANQUE SUAVE DEL VEHÍCULO. Encender el motor y avanzar lentamente permite que el motor se enfríe de forma progresiva. Acelerar de golpe cuando está muy caliente solo aumenta el calor y el consumo, algo importante para quienes dependen del vehículo todo el día.

USO DEL VENTILADOR. Si no hay aire acondicionado, dirigir el ventilador hacia el parabrisas y no al rostro ayuda a expulsar el aire caliente hacia afuera. Apuntarlo directamente al cuerpo mueve calor sin disminuir la temperatura interna y aumenta el cansancio durante trayectos largos.

ESTACIONAMIENTO. Estacionar el vehículo en sombra lateral y no frontal reduce la exposición directa del sol al tablero y volante, evitando que el interior alcance temperaturas extremas. Un parasol o una tela clara sobre el parabrisas puede bajar varios grados y proteger la cabina.

AIRE ACONDICIONADO SIN DESPERDICIO. Cuando el vehículo tiene aire, es mejor ventilar primero un par de minutos antes de encenderlo. Luego se activa con potencia media y recirculación, logrando enfriar más rápido, gastar menos combustible y evitar sobrecargar el sistema.

REFRIGERANTE. Un motor bien refrigerado mantiene la temperatura interna más baja. Revisar el nivel de refrigerante en frío evita recalentamientos costosos. Usar solo agua de forma permanente puede oxidar el sistema y generar gastos mayores a futuro.

Quitar alfombras gruesas, fundas oscuras, objetos plásticos, así como tapizar los asientos con telas claras mejora la sensación térmica y protege a quienes pasan largas horas al volante.