Aunque el calor todavía se siente fuerte, el cambio de estación ya está cerca y poco a poco el clóset empieza a renovarse. Este otoño 2026 llegan tonos cálidos, capas con textura y accesorios que le dan personalidad al look. La vocera Claudia Olivares Novoa, directora académica de Diseño de Toulouse Lautrec, comparte algunos tips para sumarse a la tendencia.

ABRIGOS. Claudia comenta que los abrigos oversize, largos y envolventes marcan la temporada. Los tonos marrón chocolate, cocoa y gamas tierra evocan calidez y conexión con la naturaleza. Estas prendas se convierten en el centro del look y combinan bien con jeans, pantalones rectos o botas.

CUERO. Las casacas de cuero o cuero sintético son un clásico atemporal. Según la vocera, funcionan muy bien con camisas blancas y jeans rectos, creando un look sencillo pero moderno. Son prendas versátiles que se adaptan tanto a una jornada de trabajo como a una salida casual.

TEJIDOS. Las chompas de cuello alto y las prendas tejidas siguen presentes durante el otoño. Además de brindar abrigo, aportan textura al outfit. Se pueden llevar con faldas largas o cortas, para los días de clima cambiante.

Los jeans grises o de denim oscuro se mantienen como un básico urbano que funcionan como base para combinar con abrigos, tejidos o casaca.

BOTAS. Las botas en tonos tierra, negras o marrón chocolate destacan en la temporada. Pueden ser altas o estilo combat y se llevan con jeans o faldas.

SOSTENIBLE. Cada vez más propuestas incorporan algodón orgánico, fibras de bambú o cáñamo, y poliéster reciclado, materiales que buscan reducir el impacto ambiental.

ACCESORIOS. Lentes grandes, pañuelos y bufandas aportan color y estilo al look. También destacan las capotas y balaclavas en tonos naturales.

ALPACA. Las prendas y accesorios de baby alpaca ofrecen abrigo y suavidad. Sus tonos naturales combinan fácilmente con los colores del otoño.