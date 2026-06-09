El creador de contenido peruano Ninho Viejo anunció el próximo lanzamiento de su propia marca de ropa urbana, proyecto que no solo marcará una nueva etapa en su carrera como influencer y emprendedor, sino que también tendrá un importante propósito social: ayudar a niños de provincias del Perú que vienen atravesando difíciles condiciones debido al intenso friaje.

El popular tiktoker reveló que parte de las ganancias obtenidas por la venta de sus productos será destinada a apoyar a menores que viven en zonas vulnerables del interior del país, donde las bajas temperaturas vienen afectando seriamente a cientos de familias.

La nueva línea de ropa contará con gorras, polos y poleras coleccionables, inspiradas en el estilo urbano y la identidad que caracteriza a Ninho Viejo en redes sociales. Además, adelantó que las prendas tendrán ediciones limitadas y diseños exclusivos pensados especialmente para sus seguidores.

“Este proyecto significa mucho para mí porque no solo es un sueño personal, también quiero que sirva para ayudar. Yo crecí pasando muchas carencias y sé lo difícil que es vivir en pobreza y no tener oportunidades. Por eso quiero apoyar a los niños que hoy están sufriendo por el friaje en distintas provincias del país”, comentó el influencer.

Asimismo, señaló que desde hace varios meses viene trabajando en el desarrollo de la marca junto a un equipo creativo y que próximamente dará a conocer la fecha oficial del lanzamiento a través de sus redes sociales.

“No quiero que sea solo una marca de ropa, quiero que tenga un propósito y que las personas que compren sepan que también están ayudando a alguien que lo necesita. Espero que este proyecto tenga buena acogida y poder llegar cada vez a más personas”, agregó.

Con esta iniciativa, Ninho Viejo busca utilizar el alcance de sus plataformas digitales para generar impacto social y demostrar que el entretenimiento y el emprendimiento también pueden convertirse en herramientas de ayuda para las comunidades más vulnerables del país.