Ir a la playa con el auto es tentador, pero la arena y la sal pueden hacer estragos si no se toman precauciones. Con unos pasos simples se puede conducir sobre la arena sin problemas y mantener el vehículo en buen estado después de un día de sol y mar.

MAREA. Revisar la tabla de mareas antes de entrar ayuda a no quedarse atrapado. Entrar con la marea bajando da tiempo para salir si el auto se hunde un poco en la arena.

LLANTAS. Bajar un poco la presión de las llantas mejora la tracción sobre arena blanda. Solo unas libras menos pueden marcar la diferencia y evitar que el auto se atasque.

VELOCIDAD. Mantener velocidad constante evita que el auto pierda control o se hunda. Nada de acelerones ni frenazos bruscos para que el manejo sea más seguro.

ACCESORIOS. Tener a mano accesorios como planchas de tracción o palas ayuda a salir rápido si el auto se queda atascado, sin estrés ni contratiempos con la marea.

MOTOR. Lavar motor y chasis quita la sal y la arena que pueden desgastar piezas y sistemas, asegurando que todo funcione bien después del día de playa.

REVISION. Comprobar frenos, suspensión y partes críticas después de la playa asegura que el auto esté en buen estado y listo para volver a la rutina.

PROTECCION. Aplicar cera o selladores generales sobre la carrocería y partes metálicas ayuda a crear una barrera contra la corrosión y mantiene el vehículo protegido.

INTERIOR. Usar alfombrillas de goma evita que la arena dañe la tapicería y facilita la limpieza después de un día de playa.

ACEITE. Revisar niveles de aceite y líquidos tras el contacto con salitre asegura que el motor y sistemas internos no sufran daños a largo plazo.

Después del lavado, enjuagar con agua limpia y secar quita sal, arena y minerales que pueden opacar la pintura y los vidrios.