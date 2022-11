Actualmente uno de los retos que tienen los líderes es cómo implementar eficientemente el trabajo híbrido, es decir, cómo gestionar adecuadamente equipos de forma virtual y presencial por igual.

Ana María Pajuelo, Consultora Asociada de LHH DBM Perú, realiza cinco preguntas a modo de reflexión para que evalúes si como líder estás en buen camino y saques tus propias conclusiones.

1.- Como líder, ¿Tienes un plan o una estrategia para implementar esta nueva forma de trabajar cómo para que toda la organización lo entienda? ¿te has tomado el tiempo de comunicarlo por todos tus canales internos, donde toda la información sea realmente bien digerida y al final te has asegurado de qué el personal lo haya entendido y sepa qué es lo que se va a implementar a corto y mediano plazo?

2.- ¿Has dedicado tiempo, energía y actitud para construir este equipo, para ejecutar este plan? ¿Cuentas con los recursos necesarios?

3.- ¿Tienes claro cuáles son las habilidades y competencias de tu equipo para que sumen a esta nueva etapa? ¿Estás invirtiendo recursos, junto con ellos, para hacer este upskilling, entrenamiento, perfeccionamiento, de habilidades que lo ayuden a que puedan autogestionarse? quizás por otro lado estás teniendo una fuga de talento por no tener un plan claro que los rete e incentive.

4.- ¿Has evaluado cómo es tu comunicación? ¿Es realmente coherente entre lo que haces y dices? ¿compartes de forma genuina y clara el propósito y la misión de para qué haces las cosas , qué impacto tiene en todo su entorno? y en paralelo ¿estás reuniéndote con ellos de forma constante para hacer una retroalimentación de cómo va su trabajo?

5.-¿Tienes claro el rol de las posiciones, su contexto y qué necesidades tienen estos colaboradores para ver si es necesario trabajar de forma remota, presencial o híbrida? No siempre requerimos que todos estén juntos en un mismo lugar, lo más importante es que nuestros colaboradores se sientan valorados, que sean partícipes y que tengan una sensación que pertenecen a algo mucho más grande.

“Si tienes check en todas las preguntas, ¡felicitaciones! si no evalúa cómo puedes empezar, no existe una fórmula exacta para el futuro del trabajo, cada empresa deberá evaluar cómo lo va a implementar y realmente los procesos que tiene que realizar para que se ejecuten de una forma adecuada. Lo que sí tenemos claro es que, el liderazgo híbrido necesita tener temas que antes no eran tratados, como por ejemplo, todo lo relacionado a herramientas digitales, a tener una buena conexión con los colaboradores, a trabajar en la seguridad emocional y generar un sentido de comunidad”, manifestó.

