A raíz de la pandemia, la compra online se ha convertido en el ahorrador de tiempo y dinero para muchas personas. Actualmente, más de 14 millones de peruanos usan esta herramienta con frecuencia para acceder a diversos productos y servicios. Además, más de 300 mil empresas venden por el canal online, siendo una oportunidad de crecimiento importante. Para este 2022, se espera transacciones en línea que superen los 11 mil millones de dólares en el mercado peruano.

Con el propósito de contribuir a este incremento económico, la Cámara de Comercio de Lima lanzó la tercera edición 2022 de los Cyber Days. Desde el 14 al 18 de noviembre, más de 100 marcas presentarán atractivas promociones y descuentos reales a través del portal www.cyberdays.pe.

En este contexto, el gremio empresarial realizó un sondeo a nivel nacional, en el que participaron 2,171 personas, para evaluar el comportamiento de compra en el marco del próximo retiro de la CTS y la gratificación de fin de año.

Se observó entre quienes han comprado online en lo que va del año, lo han hecho en periodos semanal (14.96%), quincenal (18.44%), mensual (40.16%), bimensual (10.45%), entre otros. Con respecto al ticket mensual de compra online, el 54.3% ha invertido más de S/ 1000, el 15.8% gastó entre 750 a mil soles, el 10.8% invirtió de 500 a 750 soles, y el 13.4% gastó de 250 a 500 soles.

“Luego de la pandemia, vemos mucha mayor disposición en los peruanos para comprar por internet. En el estudio que desarrollamos, les consultamos qué los motiva a comprar en esta modalidad, y el 69.7% indicó que “por los precios y promociones especiales que existen en internet”, el 54.7% indicó que “porque puedo comparar precios y variedad antes de comprar”, el 55.8% “porque encuentro de todo, incluso productos que nos están disponibles en tiendas físicas”, el 51.7% “por la comodidad de comprar desde casa”, y el 49.6% “porque ahorro tiempo” entre otras razones importantes”, precisó Jaime Montenegro, Líder del Área de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Lima.

Sobre las categorías favoritas para los compradores online peruanos, tecnología sigue posicionándose como la más buscada (56.6%), seguida de moda y accesorios (50.3%); hogar (47.7%), viajes (37.7%) comida a domicilio (32.5%), belleza y salud (23.9%), y entretenimiento (19.2%), entre muchas otras. “Debemos resaltar que luego de la pandemia, absolutamente todo se puede comprar por internet, incluso en este próximo Cyber Days encontraremos ofertas en autos y departamentos”, señaló Montenegro.

En cuanto al método de pago preferido, el 60.8% escoge pagar con tarjeta de crédito para así aprovechar promociones especiales como pagos sin intereses o millas, el 25.5% opta por la tarjeta de débito. Además 5.9% paga por transferencia bancaria a través del app de su banco, el 4.2% paga contraentrega, y el 3.10% paga mediante las aplicaciones de QR o billeteras digitales (Yape, Plin, Tunki, Lukita, etc). Además, 54.5% de nuestros encuestados indicó que espera con ansias el Cyber Days para comprar por adelantado los regalos de navidad. Se espera que la facturación de esta edición de los Cyber Days supere los 180 millones de soles.

MÁS DEL 46% DE NO COMPRADORES ONLINE BUSCAN ESTAR PROTEGIDOS EN CASO DE FRAUDE ELECTRÓNICO

Pese a que el porcentaje de compradores online incrementó considerablemente durante la pandemia, existe un importante sector todavía teme y desconfía del proceso. Entre las razones más importantes para no realizar una compra de forma online, indicaron el 56.7% “por temor a que el producto no sea como se ve en internet”, el 53.3% “por temor a ser estafado, es decir pagar y que el producto nunca me llegue”, y el 36.7% “por temor a que me roben la información de mis tarjetas bancarias”.

En el sondeo, también se les preguntó qué aspectos relevantes considerarían para realizar su primera compra online, y mencionaron que las ofertas o promociones deben ser atractivas y reales (75%), protección en caso de fraude electrónico (46.4%), tiempos de envío en 24 horas (39.3%), garantía sobre el producto (39.3%), y facilidad para cambios y devoluciones (28.6%).

“La pandemia fue un punto de inflexión para la transformación digital, por ende, el porcentaje de no compradores online fue disminuyendo e incluso vemos una mejor disposición por intentar realizar una compra online. Desde Cámara de Comercio de Lima, trabajamos para garantizar una experiencia de compra segura, transparente y confiable con las marcas que participan en los Cyber Days”, agregó el líder del Área de Negocios Digitales del gremio.

