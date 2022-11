Llegó la primavera, y con ello, un motivo perfecto para refrescar nuestro estilo con un poco más de color, dejando atrás los tonos grises y neutrales que nos trae el invierno. Sin duda, para todo amante de la moda y el vestir resultará divertido jugar con las tendencias de esta época del año y aplicarlas a sus looks diarios, sobre todo en los complementos como la joyería y los relojes, pues son piezas clave para realzar las prendas y proyectar la personalidad.

Eduardo Carrillo, gerente comercial de Chronos, una de las cadenas de accesorios más grandes del Perú que representa a 14 marcas internacionales de relojes, joyas, billeteras y accesorios, identifica que desde hace un tiempo en la relojería se observa un rechazo al conservadurismo, pues ya no se apuesta por diseños que vayan a lo seguro, sino que más bien se desafía lo establecido. Por ello, el consumidor busca opciones atrevidas que acogen los cambios en lo estético y cromático, con modelos que sobresalen y al mismo tiempo no dejan de ser funcionales para adaptarse a las diferentes ocasiones donde quiera lucirlos.

En cuanto a colores, Carrillo precisa que “una de las tendencias que más veremos este periodo es la presencia de los tonos rosa que nace desde la aparición del denominado Hot Pink, o comúnmente conocido como fucsia, dentro de las pasarelas de este año por las casas diseñadoras. Luego, la replicaron celebridades y finalmente navegó hasta las tiendas departamentales. La mejor forma de incorporar esta tendencia en nuestro día puede ser a través de las pulseras, anillos y aretes, porque le dan un toque personal a cualquier atuendo. Marcas como Guess, Fossil y Tommy Hilfiger ya incorporan esta moda en sus accesorios y su aceptación y compra en nuestras tiendas, físicas y el e-commerce, está en alza”.

Respecto a relojería , y de acuerdo con el ejecutivo de Chronos, la inclinación se da por nuevas alternativas a los clásicos relojes redondos. Se observan desde los modelos que usan las figuras en las alfombras rojas, donde se ha visto que se lucen relojes con formas particulares como flores, tréboles y más. Asimismo, también hay un cambio en los diseños de los brazaletes de las piezas, que cada vez se ponen más creativos. En los looks diarios, sugiere Carrillo, se podría incorporar esta tendencia con formas geométricas como cuadrados, ovalados y hasta triangulares. Marcas clásicas como Fossil, Bulova, Timex y Guess, ya ofrecen estas alternativas en los más de 30 puntos de venta de la cadena peruana.

Los 80′s vuelven con sus detalles metalizados

El gerente comercial de Chronos también precisó que dentro de las ventas de la cadena se ha identificado que los detalles metalizados seguirán siendo una de las características de los accesorios más demandados. Particularmente el amarillo ochentero, también conocido como ‘oro amarillo’, está de vuelta, aunque para sus seguidores más fieles nunca se fue. “Este color siempre será atemporal para quien busque un look clásico y elegante, ya que es ideal para combinar con cualquier paleta de colores. No obstante, el oro rosa no perderá protagonismo. Al final del día, los relojes y accesorios siempre serán una representación evidente de cada perfil y estilo de vida, y este varía incluso, cada día. Por eso en la variedad está el gusto”, concluyó.

Para mayor información, pueden visitar: https://www.chronos.com.pe/

