Para María Fe Martínez la danza era un sueño lejano. “No me atrevía a decirle a mi mamá que quería ser artista’', cuenta. No obstante, cuando estás destinada para hacer algo, tarde o temprano llegará y, en este caso, así fue.

Tras una lesión en la médula, Mafe, como la conocen sus amigos, tuvo que renunciar a la gimnasia, pero se le abrió la posibilidad de inscribirse en un taller de baile. Desde ese momento, reafirmó que lo suyo era danzar. “(El baile) me dio muchas esperanzas y fue un cambio de vida”, detalla.

Años después, como jugando, llevó su talento a las redes sociales y hoy es admirada no solo por su destreza en el baile, sino también por su sensibilidad al comunicar. Estas cualidades le han permitido formar una comunidad con más de 85.9 mil seguidores en TikTok y 40.2 mil en Instagram.

¿Qué significa el baile para ti?

Es mi pasión, mi manera de expresarme, mi forma de ser feliz. No lo veo de forma profesional, como fue en un momento, porque mi lesión no me deja. Pero no me frustra, aprendí que no necesariamente tienes que ser la mejor en todo, sino que puedes llevar las cosas a tu propio ritmo y a tu forma.

¿Cómo te involucras con las redes sociales?

Fue de casualidad. Me invitan a una sesión de fotos con Benja Does para su marca de ropa y, de la noche a la mañana, aumentaron mis seguidores en Instagram. En ese momento, no tenía ni idea qué hacer con tanta gente siguiéndome, hasta que dije: “Bueno, sí, estoy llegando a tanta gente, que sea con propósito, que de verdad esto sirva para ayudar a otras personas”.

Ahora en TikTok también tienes una gran legión de seguidores...

Sí, pero siento que en Tiktok no llegas a conectar realmente con la gente porque el contenido le llega a millones, a diferencia de Instagram que va a las personas que realmente te siguen. Aunque estoy buscando formar una comunidad igual de íntima.

¿Cuál es el mensaje que buscas transmitir?

Cuando publico mis vídeos bailando en las redes sociales, siempre trato de contar un poco lo que estoy sintiendo en ese momento, para que las personas vean que hay más que un cuerpo danzando bonito. Hay algo mucho más profundo.

Sé que también enseñas, ¿manejas la misma filosofía con tus alumnas?

Claro, en mis clases trato que mis alumnas sepan que yo no estoy formando a bailarines, yo formo personas. Quiero que vean en la danza una escapatoria de toda la rutina, para que se sientan mejor consigo misma y encaminar su rumbo.

@maaafemartinez Saliendo nuevamente del bloqueo innecesario de TT😠 dennos amorcito para que no nos shadowbannen 😫 ♬ CUFF IT - Beyoncé

¿Qué consideras que hizo que conectes con tantas personas?

Yo veo que hay dos tipos de influencers: la inspiracionales, aquellas a las que miras y dices “yo quiero su ropa, su zapato, etc”; y también están con las que te identificas. Yo creo que soy del segundo grupo. El hecho de hablar de tantas cosas hace que las personas se identifiquen conmigo y vean que si yo puedo, tú también puedes.

Eres muy transparente con tus emociones en tus redes sociales...

Siempre, cuando estoy mal yo lo cuento, porque siento que a veces las personas creen que mi vida es perfecta y no es así. En la vida necesitamos bajones para aprender y equivocarse para ubicar tu rumbo.

¿Estás muy pendiente de las cifras y del número de reproducciones?

Trato de no hacerlo, porque es super tóxico. Sin embargo, como en cualquier carrera, uno está viendo que su trabajo tenga éxito y le vaya bien. Aunque busco ponerme límites, cuando siento que estoy haciendo las cosas por números, paro un ratito y me replanteó todo. Analizó nuevamente porque estoy en redes. Si solo pienso en las cifras estoy cayendo en ese círculo tóxico de hacer vídeos solo por ‘likes’.

¿Cómo manejas los comentarios negativos o inapropiados?

Yo soy super emocional y en un principio sí me costaba. Recibía comentarios de mañosos y para mí fue difícil porque te hace cuestionarte como mujer o persona. Actualmente, solo tengo en mi comunidad gente muy bonita, ya esos se fueron porque nunca les hice caso. Es muy importante ignorarlos.

Hace poco me llegó un comentario en una campaña que hice para Hypnotic. En las imágenes mi pierna se veía muy grande pero a mí no me importaba. Una persona me comentó que me veía más gorda. La verdad que me indignó mucho que en el siglo 21 se siga hablando del cuerpo de otras mujeres. Este tipo de comentarios tiene un impacto en ti por eso me enoja que lo digan. Hay que ser muy consciente y empático con el otro.

¿Cómo tomaron tus familiares la exposición en redes?

Al inicio a mi mamá no le agradaba mucho por los casos en los que se ve como sexualizan la foto de las chicas y me decía constantemente que me cuide, pero hace poco cuando hice una junta con mis fans, nos dimos cuenta que mis seguidoras son gente de bien que solo buscan amistad y compañía.

¿Qué proyectos viene para el 2023?

Quiero graduarme para cerrar ya con mi carrera. Luego de eso meterme de lleno ya a este trabajo que es de las redes y eso me tiene super ansiosa. Deseo saber qué más puedo hacer y hasta donde puedo llegar. Quiero impactar en las personas de manera positiva y que con mi cuenta no se pierda ese lado humano.

Comunidad

Tiene 2.3 millones de “me gusta” acumula en su cuenta de Tiktok y 40.2K seguidores en Instagram. La encuentran como @maaafemartinez.

Perfil

Egresada de la carrera Ciencias Publicitarias en el Instituto Peruano de Publicidad. Ganó un premio Effie College 2022 y participó en un videoclip de la cantante Tini. Ha trabajado con marcas como Moschino, Hypnotic, Mac, Puma, entre otras.

