Desde que tiene uso de razón, Crhiss Vanger siempre tuvo las cosas claras. “Era el típico niño que le gustaba bailar, cantar y entretener a otros. Quería estar arriba de un escenario, viviendo del arte”, expresa. Por eso, a los 9 años ingresó al mundo de la televisión y a los 18 años creó su canal en Youtube. Sin embargo, no fue hasta la pandemia que alcanzó la popularidad que alguna vez soñó, gracias a la plataforma de TikTok.

Actualmente, cuenta con 1.9 millones de seguidores y se ha convertido en uno de los creadores de contenido que más ha resaltado por su manera tan original y divertida de mostrarse en las redes sociales.

¿Qué tanto ha cambiado el Crhiss que entró a TikTok con el de ahora?

Bastante. Ahora soy un chico más centrado, maduro para muchas cosas. Sé a dónde quiero llegar y cómo voy hacerlo. Hoy la tengo bastante clara. Parte de mis errores y experiencias en redes sociales me han llevado a todo lo que soy ahora: un adulto del que estoy orgulloso.

Has estado envuelto en algunas polémicas, ¿cómo manejas el hater y las críticas?

En redes sociales, las críticas son bien aceptadas porque uno nunca es experto y, a veces, ese tipo de comentarios me han ayudado a centrarme. Con respecto al hate soy consciente que siempre va a existir. Yo era uno de los pocos que no tenía haters hasta que tuve mi primera cancelada. En esa oportunidad me asusté bastante porque no podía creer como un trabajo de tantos años se podía reducir a un solo hecho. Fui hasta el psicólogo y empecé a trabajar en mí.

La cancelación en plataformas digitales se ha vuelto bastante común.

Claro, ahora hay una cultura de hate. La cancelación se ha puesto de moda. Antes pensaba que estaba bien para que regulen el contenido, pero, desde que me tocó a mí, entendí que era algo muy fuerte. Te atacan tan fuerte que te hacen pensar si debes continuar o no en las plataformas.

¿Pensaste en algún momento dejar las redes sociales por salud mental?

No, me asusté, pero nunca pensé en retirarme porque tengo las metas bien claras, y así me cancelen por cosas justas o injustas, volveré a empezar. Reconoceré el error y seguiré.

Tienes 1.9 millones de seguidores en TikTok, ¿en algún momento la popularidad se te subió?

Sí, incluso, cuando empecé a ir al psicólogo fue porque estaba muy soberbio. Todo pasó porque me empezaban a conocer y a ganar lo que nunca imaginé. Un día me vi al espejo y dije: “Ese no es el Crhiss que yo quiero ser”. Desde ahí busqué a un profesional para entender a este nuevo yo.

¿Cuál crees que es el principal aporte que le brindas a tus seguidores?

Al conocer a otros creadores me di cuenta que el mundo de medios no era 100% real. Eso no era lo que esperaba ni quería. Por eso cuando empecé hacer contenido me prometí ser lo más original posible. Yo tengo una vida real y nada fabulosa, porque nadie la tiene. Aporto la realidad de las cosas. Si quieres plata, hay que sacrificarse.

¿El físico es importante para sobresalir en las redes sociales?

Uhmm... sí y no. En mis inicios de Tiktok utilicé mucho mi cuerpo, porque cantaba sin polo y eso llamaba la atención. Al engordar empezaron a criticarme y lastimarme, pero, igual me seguían y estaban pendiente de mí. Entonces, entendí que así salga con una bolsa en la cabeza, la gente estaría ahí por cómo era. Aquí resalta más la originalidad. El físico ayuda, pero mantenerse vigente depende de tu talento.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Mi principal carrera es la música y mi mayor sueño está enfocado en eso. Quiero lanzar mi primera canción y estoy trabajando en eso. Solo deseo cantar y que la gente coree mis canciones.

PERFIL:

A los 9 años, trabajó junto a Karina y Timoteo y, a los 18, creó su canal de Youtube. También laboró en H&M, restaurantes familiares y en un call center. Actualmente, estudia Música en la UPC.

OJO AL DATO:

Tiene 60 millones de ‘me gusta’ ha acumulado en su cuenta de TikTok (@crhissvanger).

