¡Uyuyuy! Video muestra a vocalista de Panda limpiándose besos de fans

Aunque las celebridades deben su éxito y fama a sus fans, muchos tienen una difícil relación con ellos. Este parece ser el caso de José Madero, vocalista de la banda mexicana Panda (PXNDX)

En los últimos días comenzó a circular un video subido a Youtube y compartido en Facebook donde se observa al cantante en una firma de autógrafos que hizo en una conocida tienda de música en la Ciudad de México.

Lo que llama la atención de estas imágenes es su cuestionable actitud con quienes han seguido su carrera por años, pues el cantante se limpia la cara cada vez que una fanática le da un beso en la mejilla.

Además, José Madero se mostraba serio, indiferente y distante. Incluso se ve que lanza con desprecio un dulce que le regaló una fanática.

Muchos han criticado su comportamiento en las redes sociales. No obstante, "Pepero" Madero, como también es conocido, se pronunció en las redes sociales y aseguró que solo se limpió el lapiz labial.

"No me limpié besos, me limpié labial. Lo hice de frente, en público. En ningún momento fue una acción despectiva”, escribió en su cuenta de Twitter.