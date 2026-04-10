La isla de Curazao combina herencia europea, espíritu caribeño, naturaleza y una vibrante vida cultural. Por tratarse de un destino en creciminento, ofrece al visitante una experiencia de viaje con significado, personalización y menos masificado.

Para el viajero peruano —cada vez más interesado en propuestas culturales, gastronómicas y experienciales— Curazao representa una alternativa sofisticada dentro del Caribe, con identidad propia y una atmósfera que equilibra relax y descubrimiento.

Desde Lima, se conecta vía hubs regionales como Panamá o Bogotá, facilitando escapadas de entre 5 y 7 noches dentro del Caribe. Además, su ubicación estratégica, fuera del cinturón principal de huracanes, permite planificar viajes durante todo el año con clima estable y más de 300 días de sol.

Otras razones para visitar esta isla son:

CULTURA. Más allá del sol y playa, la cultura es parte esencial del viaje. La influencia neerlandesa, africana y latinoamericana conviven en su arquitectura, idioma (papiamento, neerlandés, inglés y español), música y gastronomía.

DEPORTES. Con más de 35 playas y un clima privilegiado, la isla ofrece aguas cristalinas y excelente visibilidad para practicar snorkel y buceo, con arrecifes protegidos.

GASTRONOMÍA. La cocina local fusiona sabores caribeños, europeos y latinoamericanos. Restaurantes frente al mar, mercados locales y propuestas contemporáneas convierten a la isla en un destino atractivo para el viajero peruano amante de la buena mesa.

ARQUITECTURA. La capital, Willemstad, sorprende por sus fachadas coloridas y su arquitectura colonial, declarada Patrimonio por la UNESCO.

HISTORIA. Desde nadar con tortugas marinas, hasta recorrer el mercado flotante o descubrir el arte urbano en sus barrios históricos, la isla invita a conectar con su historia y estilo de vida.

SLOW TRAVEL. Aquí el tiempo tiene otro ritmo. El viajero puede combinar playa, ciudad, gastronomía y naturaleza sin prisas.

ALGO MÁS

La isla de Curazao cerró 2025 con más de 180 mil visitantes provenientes de América del sur. El año pasado, desde Perú viajaron a Curazao 6432 pasajeros.