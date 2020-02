El picante, el alcohol o el café ¿realmente pueden perjudicar la lactancia? Mitos y verdades

Cuando una madre comienza a darle de lactar a su bebé, le surgen un montón de dudas acerca de qué alimentos puede consumir y cuáles podrían hacerle daño al recién nacido. Y es que tener una buena alimentación es la clave para que además de mantener una buena energía a lo largo del día, se pueda producir leche de manera exitosa.

Durante esta etapa tienes a muchas personas al rededor dándote consejos. Tal vez la abuelita, la tía, tu mamá y hasta tus amigas, opinan sobre lo que no debes consumir por nada del mundo porque tu bebé se verá afectado. Y aunque tengan la mejor intención, mucha de la información que se pasó de generación en generación es errónea. Por eso en esta nota te aclaramos los mitos sobre los alimentos durante la lactancia.

Si estás evitando ponerle un poco de ají a tu plato favorito, deja de hacerlo. Adiós a este mito, si se pueden consumir alimentos picantes. Claro está, en mínimas cantidades. Este como cualquier otro alimento pasan a través de nuestra leche y muchos expertos coinciden que así los bebés empiezan a conocer mejor otros sabores.

Un estudio publicado en 2001 publicado por el portal informativo Desalud, indicó que los bebés expuestos a sabores, cuando están en el útero o durante la lactancia, pueden gustar los mismos sabores cuando crecen. Por si fuera poco, algunos expertos dicen que los bebés lactan aún mejor luego de que se consumen alimentos condimentados. Así que ya saben mamitas,disfruten de tu comida picante, pero siempre con moderación.

El alcohol pasa a través de la leche, por lo tanto, es mejor evitar el uso mientras estés amamantando. El consumo de cualquier clase de alcohol puede disminuir la cantidad de leche que tu bebé toma. La bebida puede hacer que el sabor de la leche cambie, y que sea rechazado por el pequeño.

El comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría aconseja no beber alcohol durante los primeros tres meses de la lactancia. Una vez pasado este tiempo se podría beber pero cantidades muy pequeñas.

Pero, si bebes alcohol ¿cuánto tiempo debes esperar para amamantar a tu bebé?

El alcohol alcanza su máximo nivel entre los 30 y los 60 minutos después de haber bebido, por tanto si vas a tomar una copita, sería conveniente hacerlo después de una toma ya que pasarán unas tres horas hasta la próxima toma y en ese momento el nivel de alcohol será muy bajo o nulo.

¨Nadita de café¨

Este es otro mito. El café tomado con moderación durante la etapa de lactancia no tiene efectos nocivos o perjudiciales sobre la salud del bebé. Es una sustancia que pasa en poca cantidad a la leche, aunque es cierto que no debes abusar de él (no más de dos).