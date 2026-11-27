Elegir el vestido de novia va más allá de seguir una tendencia. Algunas buscan volumen, otras prefieren una silueta ceñida o detalles que reflejen su personalidad. La frescura también gana terreno entre las nuevas propuestas, con diseños más ligeros y corsetería que sigue vigente en las colecciones nupciales.

Durante el lanzamiento de la sexta edición del PAFS, realizado el 17 de noviembre, Diario OJO conversó con la diseñadora Cynthia Salazar, quien presentó sus propuestas para novias. La creadora, que lleva 20 años trabajando en el mundo de la moda y este año inició su camino con una marca propia de vestidos nupciales, contó cómo adapta cada diseño a los gustos de sus clientas.

Salazar explicó que lo primero es conocer qué busca cada novia y qué la inspira. Algunas llegan con referencias familiares, como el vestido que usó su madre o su abuela, mientras otras tienen claro que quieren una imagen voluminosa o más sensual. A partir de esas ideas, trabaja una propuesta que recoja sus gustos y la haga sentir especial.

La corsetería sigue presente en los vestidos de novia, aunque ahora también se apuesta por estructuras más ligeras, acordes con las preferencias de quienes buscan comodidad y frescura. En cuanto a los detalles sensuales, la diseñadora señala que pueden incorporarse de manera sutil, con transparencias que permitan lucir un escote sin perder elegancia durante la ceremonia religiosa.

El PAFS anunció que su sexta edición tendrá un desfile el próximo 5 de diciembre, desde las 5 p. m., en Caminos del Inca. Participarán diseñadores como Luis Nario, Paola Ruiz, Cinthia Vigil Alta Costura, Fernando Daniell, Esme, Nelcy Rosales y Klettostore. El cierre estará a cargo del diseñador Ciro Taipe, con su propuesta junto a Cats. Los diseños de Cynthia Salazar pueden conocerse en redes sociales como Cynthia Salazar Couture.