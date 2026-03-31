Cada vez más personas se animan a llevar a su mascota en el auto, pero no siempre saben cómo hacerlo sin estrés. Con algunos cuidados simples, el trayecto puede ser cómodo y seguro para ambos. Considere las siguientes recomendaciones prácticas para lograr un viaje tranquilo.

ADAPTACIÓN. Antes de un viaje largo, se recomienda que la mascota se familiarice con el auto mediante trayectos cortos. Esto ayuda a reducir la ansiedad y los mareos. Poco a poco, el animal asocia el movimiento con una experiencia normal y deja de verlo como algo incómodo o desconocido.

SEGURIDAD. El uso de arnés o cinturón especial permite que la mascota viaje sujeta y protegida, y se evitan movimientos bruscos ante frenadas o giros. Además, se reduce el riesgo de distracciones al conductor, manteniendo un entorno más controlado dentro del vehículo.

PAUSAS. Realizar paradas cada dos o tres horas favorece el bienestar de su compañero peludo. En esos momentos puede estirarse, hidratarse y hacer sus necesidades. También es una oportunidad para que explore un poco y libere tensión acumulada durante el trayecto.

ALIMENTACIÓN. No se recomienda alimentar a la mascota justo antes de salir. Lo ideal es hacerlo algunas horas previas para evitar mareos o vómitos. Durante el viaje, se pueden ofrecer pequeñas cantidades de agua o comida, según la duración del recorrido.

IDENTIFICACIÓN. Contar con una placa actualizada facilita la ubicación en caso de extravío. Este detalle brinda mayor tranquilidad durante el viaje, especialmente en paradas o lugares desconocidos donde la mascota podría desorientarse.

COMODIDAD. Se sugiere llevar su manta o juguete favorito para que se sienta más relajada durante el trayecto. Estos objetos conocidos ayudan a reducir la inquietud.

Viajes largos sin pausas aumentan la inquietud y el malestar en la mascota durante el trayecto.

AGUA. Mantener hidratación constante ayuda a evitar diversos malestares durante el viaje. Ofrecer pequeñas cantidades de agua en las paradas a la mascota.

ENTORNO. Evitar ruidos fuertes o cambios bruscos en el ambiente ayuda a que el animal permanezca más calmado durante todo el recorrido.