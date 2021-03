La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. Sin embargo, en esta segunda ola, gran cantidad de contagiados están presentando males gastrointestinales como parte de los síntomas. Ante esto, Lisseth Gómez Meza, médico especialista en Medicina familiar, detalló en el programa OJO EN FAMILIA que si una persona tiene diarrea, náuseas, vómitos y dolor estomacal, es importante que se realice una prueba de descarte porque podría tener coronavirus. Asimismo, si los resultados dan positivo y continúan con los mismos malestares, debe seguir ciertas pautas para que puedan superar esta infección.

1. Hidratación a libre demanda

Hidratación a libre demanda significa que el paciente ingiera la cantidad de agua que pueda. No hay un límite, ya que es importante que se mantenga hidratado. Si no tolera la vía oral, hacerlo a través de suero. La especialista alerta que durante este período se debe evitar la deshidratación.

2. Seguir dieta blanda

La especialista Gómez aconseja evitar los platos demasiados condimentados, con exceso de carnes o grasas. En lugar de ello, alimentarse con comidas ligeras, por ejemplo, una sopa tal vez con vegetales y una gelatina de postre. El tiempo depende del médico que la esté evaluando, porque el tratamiento es individualizado. Por lo general pueden ser 2 o 3 días.

3.Evitar medicaciones sin supervisión medicas

A veces las personas no tienen síntomas severos y se inyectan antibióticos y/o corticoides cuando a veces no es necesario en la etapa inicial de contagio, porque lo único que haría es complicar su estado de salud. Por eso se recomienda no consumirlos, a menos que sea recomendado por un médico.

4. Medidas ante vómitos

Si su familiar está presentando vómitos, lo recomendable es que la mande a reposar y no le ofrezca agua inmediatamente. Lo ideal es que recién se hidrate una o dos horas después del hecho, hasta que el estómago se estabilice.

5. Diarrea constante

En caso presente disposiciones líquidas, beba abundante agua y consuma comidas pequeñas a lo largo del día, en lugar de tres comidas grandes. Si la situación continúa por dos días, lo mejor será llevarlo a un centro de salud porque puede ser peligroso.

OJO AL DATO:

Se ha observado que las personas con gastritis son más probables a los males gastrointestinales ante un contagio del coronavirus, por eso deben tener un mayor cuidado, recalcó la doctora.





