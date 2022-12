Una de las mejores muestras de arte digital del 2022 está en el Perú y es gratuita. Así la calificó la prestigiosa casa de subastas británica Christie’s, que posicionó a “Paisajes de Luz” entre las más destacadas de su lista “The best exhibición of summer 2022 and beyond”.

Esta exposición, presentada en Perú gracias a la alianza entre Fundación Telefónica Movistar y el Museo de Arte de Lima - MALI, ha sido visitada por más de 80 mil personas, quienes experimentaron y se transportaron a impresionantes entornos generados por computadora y a paisajes naturales sobreexplotados por la actividad humana.

El artista francés Joanie Lemercier presentó estas obras de arte digital con mucho éxito en España y México. El Perú fue el primer país de Sudamérica en albergar la exposición y ha impresionado a sus visitantes con sus alucinantes paisajes hechos con “compu-arte” y videomapping.

Últimas visitas guiadas gratuitas

En sus seis instalaciones audiovisuales, el visitante de la exposición se sumergirá en cada pieza de arte digital. Una de ellas es la instalación Fuji, donde el público sentirá que atraviesa un bosque de bambú para llegar al pie del famoso monte Fuji, el pico más alto de Japón, mientras escucha la narración de ‘La historia de la princesa Kaguya’, uno de los cuentos clásicos de la cultura japonesa.

Lucía García, gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica revela que esto es posible gracias a la tecnología del videomapping. “Lemercier es pionero en esta técnica que proyecta luces haciéndonos percibir imágenes como si se estuviera dibujando en una superficie, además nos la presenta de una forma muy poética”.

Reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza

Asimismo, otra de las piezas que más cautiva al público es la proyección del milenario bosque Hambach (uno de los más antiguos de Alemania), cuya belleza es destruida por la explotación minera que depredó el 90% de esta área verde.

A través de colosales imágenes captadas con dron, Lemercier manifiesta la urgencia de salvaguardar nuestro entorno. Ejemplo de ello es la instalación El bosque de Hambach y lo Sublime Tecnológico, que muestra la deforestación de uno de los bosques más antiguos de Europa, a 200 kilómetros de Bruselas, donde se ha establecido la mayor mina de carbón del continente.

La exposición concluye con Futuros deseables, un espacio de meditación y contemplación, donde el artista invita a los visitantes a reflexionar y reactivar nuestra capacidad de ver el mundo y a comprometernos con él, imaginando y construyendo nuevas realidades.

OJO AL DATO