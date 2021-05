El duelo es el proceso psicológico al que una persona se enfrenta tras la pérdida de un ser querido y aunque es muy personal, Jullissa Castro, médico psiquiatra HVLH Minsa, detalla en el programa Ojo en familia que existen fases.

1. Negación

La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. Suele durar horas, sin embargo a veces se extiende y dura varios días. Se puede manifestar con expresiones tales como: “aún no me creo que sea verdad”, “es como si estuviera viviendo una pesadilla” o de actuar “como si no hubiera pasado nada” aclaró la especialista.

2. Ira

A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. En estos tiempos de pandemia las personas suelen culparse con frases como: “porqué no la cuidé más”, “debí llevarla al hospital más rápido”, etc.

3. Negociación

En la fase de negociación, se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informado de que no hay cura posible. “Se ha visto casos en los que los familiares de las personas fallecidas por COVID -19, piensan que como no han visto el cuerpo, no ha fallecido” añade.

4. Depresión

A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina a esta fase “depresión”, sería más correcto denominarla “pena” o “tristeza”, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. De algún modo, sólo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella.

5. Aceptación

Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no sólo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar sino poder seguir viviendo con ello.





