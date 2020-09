Luego de que el programa “Magaly Tv La Firme” difundió los chats que Sheyla Rojas tuvo con un amigo íntimo, donde habla del futbolista Luis Advíncula y se refiere a él como alguien de quien deben aprovecharse de su dinero, la producción de “Estás en todas” tomó la decisión de que la conductora ya no forme parte del programa.

Debido a que no es la primera vez que la popular ‘Shey Shey’ se encuentra en el ojo de la tormenta, te damos a conocer 10 cosas que quizá no sabías de la ex chica reality.

La modelo tiene un hijo de nombre Antonio (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

1. Sheyla Rojas nació el 26 de agosto de 1987, en Chiclayo.

2. Su madre es María Rosa Rivadeneira.

Sheyla ingresó en 2011 al reality "Combate" (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

3. Ella es la menor de seis hermanos.

4. Estudió Administración de Empresas.

En 2014 fue llamada a integrar a "Esto es guerra" (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

5. Sheyla Rojas mide 1.72 cm.

6. Le gustaba el deporte desde pequeña, algo que la llevó a convertirse en la capitana de vóley de su colegio.

En EEG conoció a Patricio Parodi, quien fue su pareja pese a la diferencia de edad (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

7. Desde muy jovencita trabajó como anfitriona.

8. Es modelo de profesión.

Entre 2010 y 2013 participó en “El Gran Show” (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

9. Ella es empresaria y tiene una marca de jeans llamada Toretto Jeans.

10. Es del signo virgo.