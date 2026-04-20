La Policía Nacional del Perú (PNP) vigila todos los movimientos del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, durante las 24 horas del día, y su personal está alerta en aeropuertos, puertos, terminales terrestres y zonas de frontera con la finalidad de evitar su fuga del país.

En espera de que el Ministerio Público tramite y obtenga del Poder Judicial una orden de detención preliminar contra el funcionario electoral, la Policía realiza la vigilancia preventiva.

Operativo

La Policía dispuso que sus unidades especializadas adopten acciones para prevenir intentos de evasión o salida del país de Corvetto y otros funcionarios investigados por la demora en entregar de material electoral durante las elecciones del domingo 12 de abril y las denuncias sobre la pérdida de material electoral en los distritos limeños de Surquillo, San Juan de Lurigancho y San Borja.

Vigilado

En un documento, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), teniente general PNP Manuel Lozada, ordenó extremar las medidas de seguridad, reforzando con personal policial y recursos suficientes en puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera de su jurisdicción.

La medida se tomó tras conocer que la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) solicitaría al Ministerio Público que requiera al Poder Judicial que ordene siete días de detención preliminar contra el titular de la Onpe y los demás implicados, así como que se autorice allanar inmuebles e incautar bienes de estas personas para evitar una manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos.

Delito

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Quinto Despacho dirige ya una investigación preliminar por el presunto delito de colusión en agravio del Estado a raíz de este caso.

Al respecto, la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía que el titular de la Onpe y otros implicados sean comprendidos como investigados en el caso y se gestione el levantamiento de sus secretos de las comunicaciones, entre otras diligencias para establecer responsabilidades.

Pedido

Ante ello, Corvetto presentó ayer, ante la Fiscalía, un documento en que ofrece entregar su pasaporte y autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación sobre el accionar de la Onpe en las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, consideró un despropósito que la Policía pida su impedimento de salida del país, al señalar que, si se postergó su presencia ante la Dircocor, citado para el viernes, fue en ejercicio de su derecho de solicitarlo porque cumple labores en el proceso electoral en marcha.

Recalcó que tiene resguardo policial las 24 horas del día, toda la semana, que la Policía conoce sus movimientos y no se justifica detenerlo mientras lo investigan.

Ofrecimiento

Además, ofreció “autorizar el levantamiento del secreto de mis comunicaciones en el periodo que se requiera (...)” y “entregar mi pasaporte vigente (...)”, para lo que solicitó a la Fiscalía que fije día y hora para entregar el documento respectivo y firmar las actas correspondientes.

En tanto, Guzmán Vera, vocero y asesor legal de la Contraloría General de la República, refirió en RPP que hubo demora de funcionarios de la Onpe en la “entrega oportuna” de material electoral y equipos tecnológicos.

Acotó que se buscará encontrar respuestas de un detalle clave, el cambio del cronograma de la distribución del material electoral durante el sábado 11 de abril, pese a la advertencia previa de la falta de vehículos.

Con megáfonos, sin que serenos de Miraflores los intervengan a pesar del pedido de vecinos, un grupo lanzó insultos frente a la casa de Corvetto.

El jefe de la Onpe, Piero Corvetto, se refugió ayer en su casa antes de las 8 de la noche, siempre con custodia.