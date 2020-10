Kiko Legard nació en Lima un 28 de noviembre de 1918, su nombre real fue Enrique Rodolfo Ledgard Jiménez. Hijo del presidente de un banco alemán, cónsul de Alemania en Lima y luego embajador del Perú en Argentina. Kiko tuvo varios trabajos y ocupaciones antes de entrar a la televisión: fue empleado en British Airways, luego trabajó en una agencia de publicidad, también fue campeón de boxeo en la década de los 40 con el sobrenombre de Rodolfo Jiménez (en realidad, su segundo nombre y su segundo apellido).

Contrajo matrimonio con Ana Teresa en 1947, la mujer con la que estaría hasta el fin de sus días. Debutó el 1 de setiembre de 1959 como presentador de televisión, conduciendo el programa La pareja 6 en América Televisión, donde se ponía a prueba cuanto se conocían las parejas que asistían al show; después el programa se convirtió en La familia 6. En 1965, Kiko Ledgard pasó a Panamericana Televisión, donde condujo paralelamente Villa Twist y Un juego para dos, pero fue con el exitoso programa de concursos Haga negocio con Kiko con el que alcanzó la fama absoluta y el triunfo. Luego, incursionaría en el cine con la película El embajador y yo de la que fue protagonista y productor

Años después se trasladaría a Madrid, donde debutaría en Televisión Española, conduciendo el programa infantil Hoy también es fiesta (1971-1972).

A Kiko Ledgard le llegaría la gloria en España un año después, cuando logró vender su idea de un programa estelar basado en Haga negocio con Kiko a Chicho Ibáñez Serrador, una persona con los contactos necesarios para que el canal estatal de España lo pusiera en su programación. Un, dos, tres... responda otra vez, fue un programa que rompió con muchos cánones preestablecidos, pues, por primera vez en España, aparecían modelos en minifaldas y se ponía en juego mucho dinero.

Kiko Ledgard más que un presentador, era un personaje; era capaz de colgarse del techo y siempre llevaba varios relojes y medias de diferente color, lo que lo convertían en un tipo de personalidad inédita en la televisión . El presentador ya no era un impersonal busto parlante, sino un amigo divertido.

Lamentablemente un hecho dramático opacó la fama de Kiko, y fue cuando su suegra fue secuestrada en Madrid por un amigo de la familia que exigió un rescate y luego la asesinó.

Pero tal vez la mayor fatalidad le llegaría en mayo de 1981. Un episodio que no terminó con su vida, pero sí con su carrera. En aquella época con 62 años, había vuelto a Lima con proyectos televisivos que iban a suponer su regreso triunfal a la televisión peruana, tras convertirse en el presentador de oro en España. En un encuentro con los medios de prensa organizado en el Hotel Country Club, el presentador recurrió a sus habituales piruetas delante de los fotógrafos: el equilibrismo. Delante de las cámaras, mientras bromeaba con uno de los periodistas presentes, se subió a la baranda de la terraza del hotel. A los pocos segundos perdió el equilibrio y se precipitó al vacío.

Kiko Ledgard cayó tres pisos hacia la calle y sufrió un fuerte traumatismo craneal que hizo temer por su vida. Él sería capaz de recordar el episodio en una entrevista en 1991: “Durante tres meses no reconocí a nadie, ni siquiera a mi mujer”. Kiko no volvió a presentar ningún programa, si bien hizo apariciones en varios espacios y festivales. “Yo creo que podía haber vuelto a trabajar, pero no todo el mundo lo cree”, confesó en la misma entrevista.

En todo caso, supuso el fin de su carrera televisiva. La siguiente ocasión en la que Kiko volvió a ocupar titulares fue cuando un nuevo problema cardíaco se lo llevó definitivamente: el 23 de octubre de 1995 falleció en Madrid.