La exchica reality Génesis Tapia se lanzó en dar un mensaje a todas las mujeres a través de su cuenta de Tik Tok. Ella instó a todas las mujeres a estudiar, así una se haya casado con alguien que posee recursos económicos.

Con sus propias palabras, Génesis Tapia se animó a dar un fuerte, pero sincero comentario: “A ti mujer, aunque te cases con un millonario, estudia, para que después ningún pende** te quite tu casa, te quite tu carro o te cierre las cuentas. Atentamente, tu amor propio”.

Con este Tik Tok, Génesis Tapia vuelve a generar controversia luego de que no se callara callada y lanzara varios dardos contra Yahaira Plasencia, tras verla llorar por las marchas que se realizaron en contra del expresidente de la República, Manuel Merino.

En su cuenta de Instagram, Génesis Tapia arremetió contra la salsera por emocionarse porque no solo no salió a marchar sino que continuaba con sus bailes.

“Invito a mis excolegas a no hacer un teatro de esto ni unas lágrimas que en realidad no significan absolutamente nada, que mientras nosotros estábamos marchando el viernes, exponiéndonos a todos, dejando a nuestros hijos, seguían moviéndose, bailando como si no pasara nada o seguían publicando”, dijo hace solo unos días.

@genesistapiafit El mejor consejo que les puedo dar ❤️no dependan de nadie 👍solo de Dios 🙏y de tu trabajo 💕 ##mujerempoderada ♬ sonido original - Genesistapiafit

