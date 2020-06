La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se dio tiempo para responde a las consultas de sus seguidoras en Instagram. Incluso, cuando la acusaron de usar muchos ‘filtros’ en sus fotos de Instagram, la exreina de belleza no titubeó y contestó con la verdad.

“Los filtros que usas hacen que te vean antinatural”, “Por qué usas demasiado filtro, acaso no te quieres?”; fueron algunos de los cuestionamientos que recibió la suegra de Deyvis Orosco.

¿Qué dijo Jessica Newton? La empresaria no se hace paltas y admitió que sí, usa demasiados filtros y por pura diversión.

“Verdad, para eso son los filtros. ¿Y por qué tengo que verme como el resto quisiera?”, escribió.

Luego dijo que ella ama los filtros y pidió a sus seguidoras que sean felices.

“Sé feliz tú y deja de pensar en lo que piensen o analicen los demás, debe ser agotador (...) Falso, me amo y me divierten los filtros, los uso todo el tiempo, me parecen divertidos”, comentó.

