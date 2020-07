El actor mexicano Toño Mauri fue hospitalizado tras presentar fuertes complicaciones a causa del COVID-19, informó la prensa mexicana.

Hace pocos días, el reconocido actor apareció en el programa “Despierta América”, donde confirmó que se había contagiado de coronavirus.

“Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme”, dijo Toño Mauri en ese momento.

Sin embargo, la situación del actor se habría complicado. De acuerdo a Univisión, Toño Mauri fue ingresado a terapia intensiva ya que no podía respirar.

Alan Tacher, amigo del actor, confirmó la noticia y contó que Toño Mauri le dijo que esperaba que esta “pesadilla” termine pronto; además, calificó al coronavirus como “un monstruo”.

Cabe resaltar que el actor dio positivo para coronavirus junto a su esposa, Carla Alemán, y sus dos hijos, Antonio y Carla.

