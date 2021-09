Mabel Moreno Suárez es una de las actrices más famosas de Colombia debido a su participación en distintas producciones, a pesar que en un inicio se dedicó a estudiar diseño de modas. Una de las últimas telenovelas en las que se le ha visto ha sido “La reina del flow 2” que ha tenido gran aceptación en su país.

La telenovela relata la historia de Yeimy Montoya, interpretada por la actriz María José Vargas, quien es una cantante colombiana de 16 años que además de ayudar a sus padres en su negocio se dedica a sus estudios.

Siempre mantuvo en secreto estar enamorada de uno de sus compañeros de clases que, además, era su vecino llamado Charly, a quien le ha escrito varias canciones. La tragedia llega a su vida cuando sus padres son asesinados, pero la libreta donde están todas sus canciones caen en las manos de la persona que le destruye su felicidad. Para su mala suerte, es condenada a más de 17 años a prisión.

Cumplida su condena sale de prisión tras llegar a un acuerdo con las autoridades y comienza su venganza en contra del hombre del que se enamoró. Es así que se convertirá en una nueva mujer llamada Tammy Andrade una mujer de 34 años que buscará la forma de seguir con su plan de venganza.

Por otro lado, Carlos Cruz interpretado por Carlos Torres, es un joven que tiene muchas seguidoras y que vuelve locas a las chicas con sus canciones. Él se siente el rey del flow, aunque la realidad es otra. Luego enamora a Yeimy para así poder obtener fama mediante sus canciones. Convertido ya en Charly Flow es uno de los cantantes con gran fama y ha formado una familia con Gema (Mabel Moreno) con quien tiene una hija.

Exitosa serie se ha convertido en una de las favoritas en su país de origen, Colombia. (Foto: Caracol TV)

¿QUIÉN ES MABEL MORENO?

La actriz es conocida como Mabel Moreno y nació el 25 de junio de 1983 en Colombia y luego de cursar sus estudios primarios y secundarios decidió estudiar Diseño de Modas. No obstante, su destino ya estaba marcado para que se dedique a la actuación donde ha sabido conseguir un gran éxito.

Fue así que en el 2001 la llamaron para actuar de la serie “La Jaula” y desde ese momento la vida le cambió por completo llegando a obtener rápidamente la fama.

Además presentó Control de Caracol Televisión, una sección de farándula de CM& y actuó en la peluquería.

¿QUÉ DIJO MABEL MORENO SOBRE “LA REINA DEL FLOW 2″?

A pesar que Caracol Televisión no ha presentado el último capítulo de la serie “La reina del flow 2” el elenco se despidió de la producción hace varios meses pero desde entonces, se han dedicado algunos detalles y anécdotas.

Es así que Mabel Moreno brindó una entrevista a Juan Diego Alvira, quien le hizo una pregunta referente a cuáles son las características que hacen de ‘La reina del flow’ una serie que ha tenido un gran éxito.

Ante ello, la actriz señaló que dos de los varios factores que impulsaron el éxito de la serie fue el apostar por la música, argumentando que el reguetón goza de gran popularidad en el público.

“Va a ser siempre un proyecto que voy a querer muchísimo y Gema es un personaje que yo me disfruté. Desde que leí las primeras escenas sabía que lo tenía que hacer, también porque me enamoré desde que lo leí. Y el proyecto fue muy bonito por el gran parche que armamos con Caro (Ramírez) y con Carlos (Torres)”, dijo.

Mabel Moreno también sorprendió a los fanáticos al revelar la razón por la que no quiso ver la segunda temporada. Cabe precisar que Gema de Cruz fue asesinada en la primera temporada pero por obvias razones no estuvo presente en capítulos posteriores.

“Fue por pura tusa, la verdad, no por antipatía ni por nada más (...) bueno, por eso y también porque a esa misma hora estoy viendo ‘Café con aroma de mujer’ (su más reciente participación en la ‘pantalla chica’) y ya me quedó en RCN, entonces pues la verdad no he visto nada, solo lo que sube Caro y Carlos”, explicó.

Pero cuando se le pregunta si le molestaba el no haber estado en la segunda temporada, indicó que sí, argumentando que le hubiera gustado actuar en esos capítulos.