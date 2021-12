Adamari López, una de las conductoras más queridas de Telemundo, se encuentra en el centro de la polémica tras su paso como jurado de Miss Universo 2021, donde la representante de India, Harnaaz Kaur Sandhu, de 21 años, ganó el certamen de belleza.

Todo ocurrió el domingo 12 de diciembre cuando se llevó a cabo la velada de elección y coronación de Miss Universo 2021, edición en la que participaron 81 mujeres que representaron a diferentes países de todo el mundo.

Harnaaz Sandhu, la representante de India, se llevó la corona, mientras que Nadia Ferreira, candidata de Miss Paraguay, quedó como segunda finalista. Esta última concursante y Adamari López se convirtieron en el tema más comentado del Miss Universo 2021. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Adamari López fue parte de la 70° edición del concurso de belleza Miss Universo 2021 (Foto: Adamari López/Instagram)

¿POR QUÉ ADAMARI LÓPEZ FUE ACUSADA DE DISCRIMINAR A MISS PARAGUAY?

Según varios internautas y usuarios de las redes sociales, Adamari López hizo un supuesto comentario sobre Nadia, que inmediatamente borró, donde supuestamente decía que la candidata de Miss Paraguay no ganó porque no lucía natural.

Esto desató una lluvia de críticas hacia Adamari López, quien no ha salido bien parada del Miss Universo 2021. Si bien la actriz puertorriqueña brilló en la gala final, el público le reclamó el poco apoyo a las delegadas de Latinoamérica como la única representante de la comunidad latina en el comité de elección del certamen de belleza más importante del planeta.

Luego, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión subió fotos con Miss Universo 2021, Harnaaz Kaur Sandhu, y con otras de las delegadas, lo que alborotó a más de uno de sus fanáticos.

Adamari López empezó a recibir una lluvia de críticas por su desempeño en el certamen de belleza y por el supuesto comentario que hizo hacia Nadia Ferreira. “Te tenía en un pedestal, ahora comprendo los comentarios malos hacia ti”, “¡Lo que sube como palmera cae como coco! Cero profesional”, “Te quedó grande el puesto en el MU, ¿dónde quedó la objetividad?”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron los usuarios en su perfil de Instagram.

Ante esta tensa situación, Adamari López dio su versión de los hechos y trató de aclarar lo que había ocurrido en la ceremonia del Miss Universo 2021. La conductora del programa Hoy descartó que haya hecho algún comentario negativo hacia Nadia Ferreira, candidata de Miss Paraguay, y le expresó todo su respeto, según explica People en Español.

“Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes. Me sorprende mucho la persona que empezó este comentario, vi también que dijo como que había hablado de más, a lo mejor el acaloramiento del momento le hizo decir cosas que no habían pasado”, afirmó.

“Yo estoy tranquila, sé que no he dicho nada ni he herido ninguna susceptibilidad y que todos los comentarios que he hecho de Nadia fueron excelentes porque ese fue el trabajo que ella hizo. No he dicho absolutamente nada contrario a eso”, agregó la conductora de TV en una entrevista con su compañera Chiquibaby.

Además, la actriz puertorriqueña quiso aclarar que en sus manos no estaba que ganase Nadia Ferreira ya que el jurado no lo compone solo ella. “Esto no es solo una decisión mía, habían más miembros del jurado y escogían quién era la ganadora en este certamen”, afirmó.

Luego, Adamari López expresó la admiración y el gran respeto que siente por el trabajo de Miss Paraguay, con quien pudo hablar después de que terminó el concurso. “La felicité y le dije que había hecho una labor hermosa y maravillosa, que ella también pudo haber sido la ganadora, y eso fue todo lo que comenté”, declaró.