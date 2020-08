Hace más de 10 años que la actriz Adela Noriega se alejó de las pantallas de televisión para dedicarse enteramente a su familia. Ella siempre ha sido muy hermética con su vida privada a pesar de estar en el mundo del espectáculo pero eso no ha evitado que los fans sepan de su accidentada vida amorosa digna de una telenovela.

La actriz que nació en Ciudad de México fue descubierta a los pocos años de edad por un cazatalento mientras estaba en un centro comercial con su madre. Primero comenzando en algunos comerciales para la televisión, poco a poco se fue ganando el mérito propio para aparecer en telenovelas y hasta protagonizar algunas en sus mejores años.

Sin duda alguna, “Quinceañera” fue uno de sus trabajos más recordados, ya que fue considerada por Associated Press como una de las 10 telenovelas más influyentes de Latinoamérica. La misma llegó a considerarse como la primera telenovela de corte juvenil que abordó temas exclusivos para jóvenes en lugar de temas para adultos.

A pesar de ser una gran estrella de televisión, ella nunca ha sido abierta con respecto a su vida privada o amorosa, por lo que ha sido objetivo de numerosos rumores sobre romances con otros co-protagonistas que al final ella misma desmentía. ¿Cuáles fueron estos rumores? Las Estrellas cuenta todo lo que pasó durante sus años más famosos en la televisión.

LA VIDA AMOROSA DE ADELA NORIEGA

Uno de los primeros rumores sobre su historia en el amor surgió a raíz de un comercial cuando ella solo tenía 15 años. Resulta que participó en la grabación del video titulado “Palabra de honor” junto a Luis Miguel en 1984. Todos creían que ellos estaban saliendo por la gran química que mostraron en la pantalla chica.

Lastimosamente, este rumor nunca se confirmó y en 1998 ella dio una entrevista con Cristina Saralegui asegurando que efectivamente habían salido juntos, pero solo amigos y no existió ninguna relación romántica. Ella negó rotundamente que alguna vez ambos se interesaron por el otro amorosamente.

El siguiente rumor llegó cuando protagonizó “Quinceañera”, donde los fans comenzaron a emparejarla con el actor Ernesto Laguardia, su co-protagonista en 1987. Las personas estaban muy seguras de que ambos habían tenido una relación, pero Univisón afirmó que la artista confesó que inventaron un romance con él, pero solo eran grandes compañeros de trabajo.

No pasaría mucho antes de que en 1988 la volvieran a relacionar con otro de los actores con el que compartía créditos. Esta vez se trataba de Eduardo Yáñez, a quien conoció grabando “Dulce desafío”. En ese entonces, nuevamente, la actriz negó todo y ambos volvieron a verse en el 2008 para la grabación de “Fuego en la sangre”.

Pero no hay duda que el rumor de amor más fuerte que tuvo la actriz fue el que tuvo con Carlos Salinas de Gortari. A finales de los 80 las personas comenzaron a relacionar a la actriz con el ex-presidente de México, e incluso algunos afirman que ella tuvo un hijo con él, aunque nadie tuvo pruebas reales sobre ello.

Quien más se acercó fue el comunicador Jorge Carbajal, quién supuestamente reveló que el nombre de este hijo secreto era Carlos Rodrigo Salinas Noriega, que vive en South Beach y se encarga de la empresa inmobiliaria de la actriz, así lo informó Las Estrellas en su página oficial.

Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari fueron relacionados hasta con un supuesto hijo (Foto: TVyNovelas)

Sin embargo, nuevamente Cristina Saralegui tuvo que salir al frente a negar esto rotundamente: “Eso fue terrible, me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Al principio me dio rabia, Cristina, porque yo quería salir y decirle a toda la gente que no era cierto. Después ya me dio risa, porque yo al ex-presidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión (...) y por televisión no quedas embarazada”.

El último rumor sobre la vida amorosa de Adela Noriega surgió por la telenovela “María Isabel” de 1997, donde sus seguidores comenzaron a creer que salía con el actor Fernando Carrillo. Aquí el rumor tiene parte de verdad, ya que la actriz negó la relación, pero el actor en el 2014 confesó que sí estaba enamorado de ella, pero no fue correspondido.