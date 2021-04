Adolfo Aguilar estuvo enlazado con el programa “Mujeres al Mando”, donde reveló la difícil situación que le tocó vivir durante la cuarentena. Y es que el conductor de televisión confesó que la pandemia le generó mucha ansiedad y hasta depresión.

“El encierro, el incertidumbre, el no poder hacer muchas cosas que antes con libertad podíamos hacer, generó una situación de disconformidad en mí. Me di cuenta que no tenía el control absoluto de nada y andaba viviendo en ansiedad, lo que me provocó una depresión”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el también actor confesó que le tomó un tiempo reconocer que tenía depresión, pues no podía reconocer a qué se debían esos cambios radicales de emociones.

“Era muy complicado para mí entender que no tenía el control de nada, me podía enfermar en cualquier momento, no podía trabajar y hacer nada (...) Los síntomas van como que primero no te quieres levantar, sientes que no hay solución y te pones en una situación fatalista, pero la clave es que no tienes el control de las emociones”, expresó.

