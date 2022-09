Adolfo Aguilar causó revuelo al salir del closet y delatar romances ocultos que tuvo y ahora, en una entrevista para ‘Amor y Fuego’, afirmó que no le cierra las puertas al amor de un joven.

A puertas de cumplir 50 años de edad, Adolfo Aguilar decidió confesar que le gustaría salir con chicos menores que él: “Me gusta el colágeno, claro. ¿A ti no te gusta?. Yo no he dicho chibolos, sino menores. Yo tengo 50, me gustan los de 40, 30″, afirmó el jurado del programa de Gisela Valcárcel.

Pese a los escándalos en los que se ha visto envuelto luego de salir del closet, Adolfo Aguilar negó que él haya cambiado: “No es un cambio radical, siempre he sido igual. No entiendo cuál es el escándalo con eso, soy un hombre soltero”.

