Adolfo Aguilar habló sobre sus pasadas relaciones amorosas en el programa de entrevistas de Christopher Gianotti, llamado “Preguntas que arden”. El conductor de ‘Yo Soy’ recordó su romance con un militar de la Marina de Guerra del Perú, de quien se enamoró “como loco”.

Durante la conversación, el director de cine confesó que su romance con el marino fue breve y este le dejo el ‘corazón roto’.

“Me enamoré de un militar, salí con un marino. Me enamoré como loco, pero al mes desapareció. Yo sufría, lo buscaba y nada. Años después me lo encontré y le reclamé. Me dijo: ‘Mi carrera. Me estaba enamorando y no podía’”, develó en la entrevista.

Adolfo Aguilar revela infidelidad a ex-Menudo

Adolfo Aguilar dio detalles de su pasada relación amorosa con exintegrante de Menudo, Daniel René, a quien le fue infiel en más de una ocasión.

“Por eso terminó mi última relación de cinco años. Me dejó. (...) No me arrepiento de nada, pero sobre eso estoy muy arrepentido. Sufrí mucho, estaba super enamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”, expresó Adolfo Aguilar.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO