El abogado Adolfo Bazán se volvió a defender sobre la denuncia que le interpuso Macarena Vélez por tocamientos indebidos luego de publicar un vídeo en su propia red social, y que luego se viralizó.

Según el letrado, el vídeo que grabó y publicó en su cuenta de Instagram también pertenecen a su vida privada. Además, relató por primera vez cómo fue que se acercó a la chica reality.

"Ese fue un error porque era famosa. Usted me dice '¿Qué pasó con Macarena?' Bueno, me acerqué, conversé, le dije '¿cómo te llamas?', me dijo su nombre, yo le dije mi nombre, brindamos, tres minutos que la conocí", comentó para Día D.

Sin embargo, cuando le preguntaron por qué grabó las partes íntimas de Macarena Vélez, Adolfo Bazán respondió: “Bueno, eso no lo voy a discutir porque es materia de esclarecimiento. Necesito ver el vídeo de la discoteca para hablar de ese tema”, para luego tratar de cambiar de tema.