​Adriana Amiel reta a Laura Bozzo: "¿qué pruebas tiene para demostrar de que tenía una relación con Cristian?" │ VIDEO

La novia de Cristian Zuárez, Adriana Amiel, rompió su silencio y habló por primera vez en televisión peruana.

Adriana Amiel se comunicó con el programa de Magaly TV La firme y aseguró que nunca fue la amante de Cristian Zuárez.

Por el contrario, la argentina reveló que tiene muchas pruebas de las llamadas que Laura Bozzo le hacía y donde le pedía que sean amigas.

"Se habló mucho de mi, sin preguntarme a mi, ¿qué pruebas ella tiene para demostrar de que yo tenía una relación?", señaló.

"Tengo pruebas de que ella me llamó y donde ella me dice que no tiene más nada que ver con él y que no quiere saber nada de él, y me llamó montones de veces", agregó.