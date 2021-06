¿Lo vaticinó? Hace once meses, Agatha Lys habló sobre los sismos y la posibilidad de uno en Perú, pues hace muchos años no ocurre uno, especialmente en Lima.

En julio del año pasado, Agatha Lys pronosticó que sí habría un fuerte sismo en Perú, pero aseguró que este no llegaría a ser terremoto.

“¿Que si habrá el terremoto acá? Ya dije, movimiento sísmico fuerte me parece que si va haber, más no me parece que llegue a un terremoto. Ya tenemos bastante”, respondió Agatha Lys en un video que está compartido en el canal PBO en YouTube.

Seguidamente, Agatha Lys agregó: “Lo importante es prevenir y llegará el momento en que se pueda predecir de manera científica los terremotos”.

FUERTE SISMO

Este martes, un sismo de magnitud 6.0 se reportó a las 21:54 p.m. en Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

De acuerdo al reporte, el epicentro de este temblor se ubicó a 33 kilómetros al sur oeste de Mala, en Cañete, Lima, y a una profundidad de 32 km. Según el IGP el sismo ha tenido una intensidad de nivel V.

