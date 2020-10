Magaly Medina se pronunció tras las últimas declaraciones de Ricardo Rondón en el programa “En boca de todos” donde la mandó a tomar agua de azahar.

“No entiendo por qué la ofensa”, agregó Ricardo Rondón, quien sostenía una botella de agua de azahar.

Al respecto, Magaly Medina le dijo: “Ahora lo mandaron a ladrar. A mí me dicen : Magaly sal y di tal cosa a este personaje de televisión, yo le diría: ¿Por qué no sales tú? Yo no me siento pelele de nadie, nadie me utiliza. A mí no me manejan como una marioneta”.

“Da pena estos personajes. Por cierto en Boca de Todos y este personajillo desactivaron la opción de comentarios porque sabía que se les venía”, agregó la urraca.

Además, Magaly Medina negó estar asustada de la demanda millonaria puesta por Sheyla Rojas, como habría sostenido Rondón. “Además los enemigos los escojo yo, no ellos a mí. Yo no me voy a poner a pelear con este personajillo que no sé de donde salió (…) asustada no estoy, eso es lo que quisiera, pero sí me defiendo. Yo no soy la de antes, con cinco me enfrento solita. Nadie me dice nada, nadie me dicta, pero a ellos sí, le dicen: repite”.

Los Olivos: delincuentes roban lavado de autos y se llevan más de 70 mil soles en mercadería

