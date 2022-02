¡Sin pelos en la lengua! Aída Martínez no se quedó callada y arremetió nuevamente contra los usuarios que la critican fuertemente por medio de las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la polémica modelo enfrentó a una cibernauta que, según ella, la humilló y discriminó en su calidad de mujer.

“Me he salido de mi trasmisión porque me tienen harta. ¿Qué clase de sociópata o enferma mental eres? Para creer que porque una es de la televisión, puedes insultarla como te da la gana”, comenzó diciendo la influencer.

En ese sentido, Aída reflexionó sobre los miles de insultos que reciben los personajes de la farándula, y aseguró que no tienen por qué soportarlos simplemente por ser “públicos”.

“Porque eres pública, báncate que te humillen, te denigren, te discriminen, esta tipa me denigra como mujer... No he puesto las cosas asquerosas que me dice, porque ya la bloquee. Si no te gusta lo que ves, te parezco patética, de lo peor, que chu** haces siguiéndome...”, finalizó diciendo bastante molesta.

