Actualmente casada y con un bebé en manos. Aída Martínez fue por mucho tiempo un personaje de la farándula peruana, por su lengua viperina o por sus romances. Esta vez estuvo en la silla gamer de ‘Radio Huevadas’, donde reveló todo sobre su vida amorosa.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza fueron los encargados de lograr que Aída Martínez cuente todo lo que quiera contar y un poquito más. Lograron que Aída hable de su vida como influencer y de cómo tomó la decisión de casarse.

Luego de revelar que se casó con su actual esposo porque “no tenía amiguitas”, debido a que ella es muy celosa, intentó justificar sus celos, mencionando que fue víctima de la infidelidad por parte de sus exparejas.

“Antes de mi esposo, todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta”, fue así como Aída intentó justificar sus celos, además agregó que de todos sus exs, “ninguno se ha salvado”.

Durante el 2011, la arequipeña brindó una entrevista para la revista “Magaly TV” y confesó los romances que tuvo.

El primero fue el exarquero de Alianza Lima y exalcalde de La Victoria, George Forsyth: “Cuando yo tenía 17 años él fue con todo el equipo de Alianza Lima y me tomé una foto con él. Me invitó al hotel e intercambiamos teléfonos y le dije que en dos días iba a Lima”, además agregó que no duró mucho por su edad, ella era “muy chibola”.

Quienes no se salvaron fueron Erick Elera y Ezio Oliva: “con ellos también salí y fuimos enamorados. Erick es encantador al igual que Ezio, son gente supersencilla, pero con él ya perdí comunicación. Son dos lindos recuerdos en mi vida”.

