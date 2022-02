Sin pelos en la lengua. Aída Martínez estuvo junto a Jorge Luna y Ricardo Mendoza recordando algunos pasajes de su vida y entre ellos era inevitable hablar de su figura, ya que muchos la acusan de ser operada, pero ella no dudó en señalar qué sí es operado y qué no.

Los comediantes de ‘Hablando Huevadas’ le preguntaron a la modelo arequipeña, cuándo le había llegado el desarrollo ella. Su respuesta fue inmediata y confesó que desde los 12 años ella empezó a experimentar el crecimiento de sus senos y que no son operados.

“Yo tengo tet** desde los 12, fue una huev*** locasa que yo estaba en el colegio y empezó a crecer y cada día más y cada día más y en un momento no llegué a mirar al piso“, fue así como Aída recordó su infancia y además confesó odiar su busto pronunciado.

La modelo arequipeña relata que buscó formas de esconder sus senos, ya que hasta chapas le habían puesto en el colegio: “en ese tiempo yo no sabía lo beneficioso que era tener tet** y las odiaba y en ese momento me las llegué a envolver con unas vendas y las aplanaba”.

Las molestias no pararon ni cuando ingresó a la TV y ella lo recuerda así: “La gente por años me ha jodido por años desde que estoy en la tele, que tu silicona que por qué te pones tan grande, oe no me he puesto, qué hago, me las corto porque no le gusta a la sociedad”.

