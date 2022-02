‘Radio Huevadas’, el segmento de ‘Hablando Huevadas’ donde invitan famosos para entrevistarlos, está dando qué hablar, ya que por ahí pasó Yahaira Plasencia, Aldo Miyashiro, Rosa María Palacios y más famosos, pero ahora le tocó a la popular Aída Martínez, quien ocupó portadas faranduleras hace algunos años.

Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna recordaron algunos momentos incómodos que pasaron con sus parejas, debido a que son celosas y las fans a ellos se les acercan, Aída contó que le suele pasar, pero que ella no es insegura, solo es celosa.

La modelo reveló uno de los motivos por el que decidió casarse: “Mi esposo no tiene amiguitas, porque yo decidí casarme con un huevón que no tiene amiguitas, porque yo soy celosa, no soy insegura soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida”.

Aída contó que sus celos son justificados por lo que vivió: “soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida porque antes de mi esposo, todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos, ninguno se ha salvado y los he encontrado en el acto”.

Esto sucedió en ‘Radio Huevadas’, en la versión pagada del canal de YouTube de ‘Hablando Huevadas’.

