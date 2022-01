¡Fuertes declaraciones! Aída Martínez sorprendió y preocupó a todos sus seguidores, al utilizar sus redes sociales para comunicar que se encuentra en un “dilema” por no saber a ciencia cierta si tiene coronavirus.

Y es que la modelo comentó que desde hace algunos días tiene todos los síntomas de la enfermedad, motivo por el que se realizó una prueba antígeno que le arrojo negativo.

“Estoy en un dilema, les cuento un poquito mi situación... Tengo todos los síntomas, yo ya he tenido covid y sé lo que es, tengo los mismos síntomas pero en un nivel menor”, comenzó diciendo.

“Ayer me hice una prueba antígeno, salió positivo. A penas supe, informé y tomé mis precauciones. Sigo en casa, ayer he estado todo el día en la cama súper mal. Hoy me vuelvo a hacer una prueba y sale negativo... Yo sigo con malestares, tengo todos los síntomas”, agregó bastante desconcertada.

En ese sentido, la popular ‘Characata’ no pudo evitar mostrarse preocupada por la salud de su pequeña Arielita, a quien sigue dándole de lactar. “Todo es incierto, pero estoy haciendo cuarentena en casa. Lo que más preocupa es mi hija, le he preguntado a la doctora qué tengo que hacer”, finalizó diciendo.

