¡Fuerte y claro! Samuel Suárez, el fundador del portal web de espectáculos “Instarándula”, criticó duramente a Latina TV por haber lanzado una encuesta en la que el público televidente tuvo que decidir si quieren seguir viendo a Melissa Paredes como la conductoras de “Mujeres al Mando”.

“Se pasaron los de Latina... Yo no tengo nada en contra de ellos, ha sido mi casa durante muchos años, pero tengo que ser muy objetivo con mis opiniones y con lo que veo. ¿Por qué no exponen a sus demás talentos a votación?”, comenzó diciendo mediante sus historias.

“Si el puesto de trabajo de alguien va a depender lo que opine el pueblo en redes sociales, ¿por qué no ponemos si a tal nos gusta como conductor de Yo Soy, o si ella debería seguir en el noticiero?”, agregó.

En ese sentido, el periodista de espectáculos consideró que la gente de Latina TV habría hecho esta encuesta para “burlarse” de la modelo, quien recordemos, recientemente estuvo en el ojo de la tormenta pública tras ser ampayada con el bailarín Anthony Aranda.

“Claro, como es una Melissa Paredes y no tiene el peso como una Maricarmen Marín, Mónica Delta, abrimos las cuentas para que todos opinen, la insulten y decida si trabajará acá o no. Yo entiendo que están buscando crecer en sus redes sociales, pero creo que no es la forma”, expresó.

“Melissa no es querida en estos momentos. Cuando jalaron a Melissa Paredes a ‘Mujeres al mando’, yo no la critiqué, la aplaudí porque bien por ella, que la exploten y le saquen el jugo, pero esto me parece una burla”, finalizó diciendo.

