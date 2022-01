¡Fuertes declaraciones! Susy Díaz no se quedó callada y se refirió a la crisis matrimonial que atraviesa su hija Florcita Polo con Néstor Villanueva, quienes se encuentran hace algunos meses distanciados.

En un inicio, le preguntaron sobre si alguna vez le dio un consejo a su primogénita para retomar su familia. “Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola”, expresó.

En ese sentido, la excongresista también fue consultada sobre si quisiera que Florcita retome su relación sentimental con el cumbiambero.

“Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones”, agregó de manera muy radical.

Recordemos que Florcita Polo viene estando en el ojo de la tormenta luego que se diera a conocer que se encuentra distanciada de Néstor Villanueva, debido a un beso que se dio con un cantante en un videoclip, y él sorprendió al ser ampayado con una menor de edad en Chancay.

“El tiempo dirá si seguimos adelante o somos amigos. Prefiero no decir nada más, ahorita en lo que estoy enfocada es en mi trabajo. Yo tranquila, enfocada en mi trabajo, en mis cosas, y empiezo el nuevo año con el pie derecho”, comentó Florcita.

