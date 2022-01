Florcita Polo se enlazó EN VIVO con el programa ‘Mujeres al Mando’ para promocionar su marca de ropa, pero no pudo ocultar su incomodidad cuando le preguntaban de manera insistente sobre su situación sentimental con Néstor Villanueva, padre de sus dos hijos.

“No voy a dar detalles de mi vida privada, estamos en una etapa de padres. Claro, por supuesto, yo converso con él, sobre mis hijos. Ahora mis hijos están conmigo”, comentó. La reacción de molestia de Thais Casalino, conductora del magazine, fue evidente.

“¿Están viviendo juntos?”, preguntó la periodista, a lo que a hija de Susy Díaz respondió: “prefiero no dar más detalles, es mi vida privada, lo que pasa se queda entre nosotros... quiero que entiendas”.

Thais no aceptó la negativa de Flocita y repreguntó: “Me parece importante tener un espacio para que puedes aclarar, porque si dicen que prefieren no hablar, se presenta a la especulación...”

La esposa de Nestor Villanueva no dio su brazo a torcer y se negó a hablar de su matrimonio. “Entiendo tu pregunta todo, pero lo que le importante a la gente es qué esta haciendo Florcita ahora. Lo de mi vida privada lo mantengo al margen. Si no lo he hecho antes, cuando empezaron los problemas, menos lo voy a hacer ahora”, sentenció.

