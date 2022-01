¡Fuerte y claro! Melissa Paredes se defendió con todo cuando fue analizada por una cirujana plástica en “Mujeres al Mando”, la cual aseguró que la modelo se habría puesto implantes en el ‘totó'. “No mi amor, mira, toca con confianza. Puedes creer que mi cola se fue con todo este problema que tuve. Incluso tengo un tiktok con mi hija donde no tengo nada. Comencé a engordar y lo primero que me crece es eso”, expresó la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. No obstante, Paredes si reveló que se realizó intervenciones en la nariz, implantes de senos y lipomarcación (Video: Latina TV)