La modelo Aída Martínez generó polémica en sus redes sociales, el último miércoles, al anunciar que estaba evaluado dejar la lactancia materna exclusiva. Como se sabe, su bebé Ariela está próxima a cumplir 10 meses de edad.

“Yo creo que voy a tomar la triste decisión, para mi, porque según he escuchado que a partir de las 9 meses ya es solo un tema de costumbre y no de nutrición. Creo que voy a cortarle la teta a Ariela”, comentó - inicialmente - en un video publicado en Instagram.

Sin embargo, a las pocas horas, la influencer habría recibido cientos de críticas por las que decidió ‘cuadrar’ a sus seguidoras.

“Han estado hablando de que yo he decidido cortarle la lactancia a mi hija, lo cual es falso. Si hablé de eso, era para recibir información. Las mamás que me siguen saben que hasta el día de hoy mi hija tiene lactancia exclusiva. Soy feliz dando de lactar”, afirmó.

Aida Martínez aclaró que se buscó información con pediatras y otras madres, por lo que descubrió que “la lactancia nutre y alimenta por más tiempo del que yo había pensado”.

“No hay necesidad de ‘maletearnos’ entre mamás o dando entender que yo digo disparates (...) a mí no me vengan con vainas. Mamás, no sean prejuiciosas, he sido una de las pocas que he promovido la lactancia desde el día 1, me he grabado dándole teta a mi bebé todos los días. Ignoraba este tema cuanto tiempo tiene que lactar un bebé”, sentenció.

