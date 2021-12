Como una quinceañera. Así quedo la modelo Aída Martínez tras someterse a un rejuvenecimiento vaginal. La influencer reveló que tuvo que someterse a este proceso debido a una condición médica. “Amigos, en esta oportunidad me voy a someter a un rejuvenecimiento vaginal. No pasa nada, esto lo hago porque he sido mamá y porque tengo incontinencia urinaria, o sea, estoy contando mis intimidades, pero la verdad es que no me da roche porque a cualquier mujer y mamá le pasa, esto es de lo más normal”, reveló. Video: (Instagram/@aidamartinezw).