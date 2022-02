Cerró su segunda semana con más polémicas que la primera. La nueva versión de ‘Habacilar’, no deja de dar qué hablar en redes y esta vez resaltaron la actitud de Tracy Freundt al negarse a jugar en uno de los circuitos originales de ‘Esto es Guerra’.

El circuito constaba de avanzar lo más rápido posible envuelto en unas llantas de espuma para luego inflar un globo bombeando el aire en una silla que está conectada al globo. Tracy hizo el circuito, pero los usuarios y seguidores del programa notaron su incomodidad.

El video de TikTok que se volvió viral, buscaba resaltar que Thalía sí jugó con ganas y que la “actitud” de Tracy estuvo mal; sin embargo, en los comentarios los usuarios no estuvieron de acuerdo y defendieron a la modelo y profesora de inicial.

“Opino que ese juego es una humillación para cualquier persona”, “Cómo profesora de educación inicial, estoy completamente de acuerdo con lo que hizo Tracy. Me saco el sombrero”, “¡Se hizo respetar porque ella es modelo no participante ni guerrera!”, “¿Pésima? Es que ella no pensaba seguro volver así, ella era una modelo en el programa”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

