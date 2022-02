¡Fuerte y claro! Aída Martínez no se quedó callada y se refirió a los códigos amicales de los que tanto se están hablando hoy en día, tras hacerse público el romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. Y es que recordemos que la modelo viene siendo fuertemente criticada por este amorío, pues en su momento fue muy amiga de Flavia Laos, expareja del ‘Pato’.

“La verdad, siempre supe que en la tele no hay amigas. Yo nada más puedo rescatar a un par de personas que conozco de la televisión y ninguna de las demás yo podría considerar amigas para respetar códigos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘characata’ aseguró que no por el hecho de trabajar todos en el mundo de la farándula, quiere decir que todos sean considerados como “amigos”.

“No porque trabajemos juntas en el mismo set quiere decir que sea mi amiga. Ellas mismas tendrían que decir si realmente en algún momento fueron amigas para ver si se deben respetar códigos o no”, agregó.

Por otra parte, Aída Martínez confesó que nunca ha tenido un escándalo similar al de Flavia y Luciana, pues sus amigas son contaditas con los dedos de sus manos.

“A mí en lo personal no me ha pasado. No me han visto a mí en esa situación, porque no estoy de acuerdo. Esto de que me chapo a ti y luego tú te chapas a mi ex, me parece que es un arroz con mango de la farándula”, finalizó diciendo.

