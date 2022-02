¡Se encienden las alarmas! Paula Manzanal se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras confesar que se encuentra felizmente enamorada de Christian Marco. Sin embargo, la expareja del empresario español, Khalida Meraví, declaró en exclusiva para “Amor y Fuego”, donde confesó las macabras intenciones que tendría el hombre al tener una relación con la modelo peruana.

“Teníamos una relación cuando había empezado con ella. Él se excusa con que el vínculo que tiene con ella es por puro interés, de darse conocer a costa de ella”, comenzó diciendo.

“Veo los videos de esta señorita (Paula) y veo que estaba en su coche, pero él no aparecía. Yo le reclamo y me dice que no era su coche. Me puse en contacto con ella por correo y le conté todo, le pregunté qué relación tenía con él y ella me reconoció que estaban juntos”, agregó.

En ese sentido, lo que más llamó la atención, es que Khalida señaló que Marco se estaría aprovechando de la popularidad de Paula Manzanal para figurar en los medios, y hasta enseñó un audio donde el español señala con duros calificativos a la expareja de Fabio Agostini.

“Te doy diez mil euros para ver si me ayudas, yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que ponen en Youtube. A mi Paula me ha dicho que es una put*, no puedo desaprovechar eso”, se le escucha decir a Christian.

“Ese es el audio en el que él me manipula, me miente y me dice que yo busque a la tele para darse a conocer por detrás. Dice que (Paula) es una put*, que hace put*** en Dubai, en Milan”, confirma Khalida Mereví.

